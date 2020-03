Evento online per affrontare l'emergenza

(ANSA) - BOLOGNA, 23 MAR - Combattere l'emergenza del Covid-19, rispondere alle nuove sfide globali ed esaltare la ricerca, l'innovazione tecnologica e digitale e i suoi impatti sociali. Nasce con questi obiettivi 'Start the Future', il primo evento internazionale gratuito sviluppato online e nato sulla scia del 'Web Marketing Festival', che da anni conferma il proprio ruolo di acceleratore di innovazione digitale e sociale.

La data scelta per 'Start the Future' è il 7 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Salute. I temi su cui riflettere e trovare soluzioni saranno interconnessi tra loro: educazione, salute, cambiamenti climatici e digital transformation. Prendere parte all'evento sarà gratuito e possibile in 3 modalità: come partecipante, supporter dell'evento, oppure in qualità di speaker, presentando progetti che saranno selezionati attraverso la call attivata.

Quest'ultima si rivolge a startup, Onp, imprese sociali, media, oltre che a singoli cittadini. La scadenza per presentare i progetti è il 2 aprile.