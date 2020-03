Coronavirus, morto consigliere comunale Nelio Pavesi a Piacenza

Nelio Pavesi, consigliere comunale di Piacenza della Lega, è morto all'ospedale dove era ricoverato da qualche giorno per aver contratto il Coronavirus. Aveva 68 anni.

Tra i primi iscritti del carroccio sul territorio nei primi anni 90, Pavesi era già stato consigliere tra il 1998 e il 2002 per la Lega Nord ed era poi tornato in Consiglio nel 2017 dopo la vittoria del centrodestra alle Amministrative. Nei giorni scorsi era stato ricoverato e le sue condizioni sono andate via via aggravandosi. Maestro e docente di musica, pianista e grande appassionato di cultura, lascia la moglie e due figli. Era stato anche segretario cittadino della Lega Nord. "La scomparsa di Nelio Pavesi - dice la sindaca Patrizia Barbieri - ci lascia attoniti, profondamente scossi. Oggi piangiamo non solo una figura istituzionale stimata per il suo impegno politico e culturale, ma un amico che ha sempre avuto il coraggio di essere trasparente e onesto nell'esprimere il proprio pensiero, leale e coerente nel difendere le sue idee".

Morto Massimo Burgazzi, ex consigliere comunale - Al tragico conteggio piacentino dei decessi da Coronavirus si è aggiunto Massimo Burgazzi, 59 anni, avvocato e in passato amministratore pubblico, morto all'ospedale di Parma. Molto conosciuto nel foro piacentino, dal 1998 al 2002 era stato capogruppo in consiglio comunale a Piacenza per Forza Italia, nonché consigliere di amministrazione dell'azienda di trasporto pubblico Tempi spa. Lascia la moglie Camilla e due figli. Il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, in quarantena dopo essere risultata positiva al tampone, ne ricorda "la personalità brillante e la capacità di coinvolgimento, che aveva messo a servizio della comunità piacentina scegliendo di affiancare, all'attività professionale per la quale era conosciuto e stimato, anche l'impegno nell'assise cittadina". Tommaso Foti, deputato di Fratelli d'Italia, piange il compagno di scuola al Liceo scientifico Respighi e ricorda che "nella passione per la politica non ha mai perso la signorilità che gli era propria".