Coronavirus: Vasco Brondi organizza concerto in streaming

(ANSA) - BOLOGNA, 09 MAR - Oltre a rilanciare l'appello #iorestoacasa come molti suoi colleghi, il cantautore Vasco Brondi, ex Luci della centrale elettrica, ha organizzato un mini-concerto in streaming dal suo studiolo a Ferrara. L'appuntamento è per oggi alle 18.30 sul suo profilo Instagram 'vascobrondi'. "Suono qualche canzone - ha annunciato - leggo qualcosa, parliamo un po' se avete domande. Tutto molto low-fi, solo un modo per stare assieme in questi giorni particolari dove è importante stare a casa il più possibile".

(ANSA).