Arte: arrivate a Bologna opere per mostra Polittico Griffoni

(ANSA) - BOLOGNA, 06 MAR - Sono arrivate a Bologna, nonostante le difficoltà dell'allerta sanitaria mondiale, le opere da nove musei internazionali per la mostra 'La riscoperta di un capolavoro', che aprirà al pubblico il 12 marzo a Palazzo Fava, dove sono in corso i lavori di allestimento del Polittico Griffoni, uno dei massimi capolavori del Rinascimento italiano, e della seconda sezione di mostra dedicata alle tecnologie digitali. L'esposizione, voluta da Fabio Roversi-Monaco, presidente di 'Genus Bononiae. Musei nella città' e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio, sarà visitabile fino al 28 giugno. La mostra riporta a Bologna, a 500 anni dalla sua realizzazione e a 300 dalla sua dispersione, le 16 tavole originali del capolavoro dei ferraresi Francesco del Cossa ed Ercole de' Roberti, che proprio a Bologna, con la maestosa pala d'altare realizzata per l'omonima cappella nella Basilica di San Petronio, diedero avvio al loro sodalizio artistico.

Le opere provengono da National Gallery di Londra, Pinacoteca di Brera di Milano, Louvre di Parigi, National Gallery of Art di Washington, Collezione Cagnola di Gazzada (Varese), Musei Vaticani, Pinacoteca Nazionale di Ferrara, Museum Boijmans Van Beuningen di Rotterdam, Collezione Vittorio Cini di Venezia.

"La situazione di allerta sanitaria e i decreti ministeriali - dice Roversi Monaco - ci impongono misure di sicurezza straordinarie, che siamo pronti a rispettare. Faremo in modo che i visitatori, con ingressi contingentati, rispettino le distanze di sicurezza. Al tempo stesso penso che, proprio in un momento di difficoltà come quello che viviamo, l'arte e la bellezza possano lanciare un messaggio di speranza". (ANSA).