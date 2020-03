Cuore 'in sincro' per platea eventi live

Nel pubblico che assiste a uno spettacolo dal vivo, come una performance teatrale o un concerto, il cuore dei singoli comincia a battere praticamente all'unisono. È la conclusione a cui arriva lo studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports e condotto dal gruppo di neuroscienziati dell'Università di Parma guidati da Martina Ardizzi e Vittorio Gallese, nell'ambito del progetto 'Belligerent Eyes' in seno al laboratorio 'Neuroscience and Humanities', realizzato in collaborazione con Fondazione Prada.

La ricerca si è concentrata sugli effetti della fruizione collettiva degli spettacoli culturali sui singoli partecipanti.

Il gruppo di neuroscienziati, insieme al regista Giovanni Fantoni Modena e all'architetto Luigi Alberto Cippini, ha chiesto a 12 attori professionisti di recitare due monologhi teatrali ad alto contenuto emotivo di fronte a 12 gruppi di spettatori nel suggestivo palazzo Cà Corner della Regina a Venezia.