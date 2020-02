Travolta da furgone, morta a Piacenza

(ANSA) - PIACENZA, 28 FEB - Una donna anziana è morta all'ospedale di Piacenza dopo essere stata trasportata d'urgenza in seguito a un investimento. A travolgerla era stato un furgone della Pubblica assistenza: il conducente, mentre faceva manovra in retromarcia, non si è accorto della donna che stava attraversando la strada alle sue spalle proprio in quel momento.

Immediato l'intervento del 118, ma l'anziana è deceduta poche ore dopo il suo arrivo al Pronto Soccorso. Il conducente è stato sottoposto al test dell'etilometro ma è risultato negativo.