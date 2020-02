Si allarga cantiere Torre Garisenda

Proseguono a Bologna i lavori di consolidamento della Torre Garisenda. Il cantiere è impegnato in questi giorni nell'installazione delle prime cerchiature di rafforzamento della struttura e nelle prossime settimane i lavori proseguiranno con l'installazione di una ulteriore cerchiatura, questa volta di acciaio inossidabile, che andrà a rafforzare il basamento.

In preparazione di questa fase il cantiere si allargherà sul lato della Torre adiacente a via San Vitale, che dunque resterà chiusa all'altezza di Piazza di Porta Ravegnana dal 5 all'8 marzo. Nei giorni di sabato 7 e domenica 8, restano in vigore le misure dei 'T Days', con la pedonalizzazione delle strade centrali della 'T'.