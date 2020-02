Bonaccini, sardine? Serve salto qualità

(ANSA) - BOLOGNA, 28 FEB - "Non commento la presenza delle sardine ad 'Amici', non lo sapevo. Da noi sono state importanti per fare tornare le persone alla partecipazione, ma adesso credo che anche a loro serva un salto di qualità nell'eventuale offerta politica". A dirlo Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna, intervistato a 'Circo Massimo' su Radio Capital.