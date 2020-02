Tennis: Acapulco, Errani al secondo turno

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Prosegue la corsa della tennista azzurra Sara Errani nell'"Abierto Mexicano Telcel", torneo che si sta disputando sui campi in cemento di Acapulco, in Messico.

Nella notte italiana la 32enne romagnola, numero 185 del ranking mondiale, ha sconfitto per 7-5 6-4, dopo due ore e 19 minuti di lotta, la spagnola Sara Sorribes Tormo, 23enne di Castellon, numero 80 Wta,. Al secondo turno la Errani troverà la cinese Xiyu Wang, numero 127 del mondo, che ha eliminato a sorpresa la connazionale Yafan Wang (n. 56) seconda favorita del seeding, nonché campionessa in carica. Tra Sara e la 18enne di Taizhou non ci sono precedenti. Eliminata a sorpresa la prima testa di serie, la statunitense Sloane Stephens, numero 35 del ranking mondiale e in gara con una wild card (ha vinto l'edizione 2016 di questo torneo), sconfitta per 64 62 dalla messicana Renata Zarazua, numero 270 Wta, in tabellone grazie ad una wild card.

La sconfitta più dolorosa però è stata quella di Venus Williams, 39 anni, numero 64 del mondo, , superata per 4-6 7-6(4) 6-2 dalla 19enne slovena Kaja Juvan (n. 125): la campionessa americana ha fallito ben 7 match-point.

Ha dato forfait, invece, Jasmine Paolini (n. 94) costretta al ritiro a causa di un'intossicazione alimentare. La tennista toscana era stata sorteggiata al primo turno contro la britannica Katie Boulter (394). (ANSA).