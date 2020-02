Coronavirus: al MAMbo di Bologna la mostra va in streaming

(ANSA) - BOLOGNA, 26 FEB - Vedere l'installazione-performance centrale di una mostra in diretta streaming, mentre il museo rimane chiuso a scopo precauzionale per l'emergenza coronavirus: sarà possibile da giovedì con 'Bonjour', performance ambientale di Ragnar Kjartansson esposta al MAMbo-Museo d'Arte Moderna di Bologna nell'ambito della mostra 'AGAINandAGAINandAGAINand'.

La direzione ha deciso di rendere accessibile al pubblico almeno online una delle opere che più impressiona i visitatori per la sua monumentalità, la ricostruzione dei dettagli di un villaggio francese degli anni Cinquanta, e per la performance di due attori che si svolge in 'loop'. 'Bonjour' sarà visibile dal 27 febbraio all'1 marzo sul canale YouTube del MAMbo giovedì e venerdì dalle 16 alle 18, sabato e domenica dalle 12 alle 14 e dalle 16 alle 18.

AGAINandAGAINandAGAINand è una collettiva che fino al 3 maggio riflette sui temi della ripetizione e della circolarità temporale attraverso le opere di sette artisti contemporanei.(ANSA).