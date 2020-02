F1: Bottas vola in prova al Montmelò, secondo tempo è di Ocon

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Il protagonista in positivo della prima sessione di prove della Formula 1, sul circuito del Montmelò, è Valtteri Bottas; quello in negativo Sebastian Vettel. La Ferrari del pilota tedesco, infatti, si pianta in pista dopo avere proceduto lentamente e viene riportata ai box da un carro attrezzi. Non un buon viatico per la SF1000 nuova di zecca. La prima parte del terzo giorno di test a Barcellona è nel segno della Mercedes, con il finlandese Bottas incontenibile e capace di firmare un formidabile 1'15"732, su un totale di 65 giri. Secondo miglior tempo del francese Esteban Ocon, al volante di una Renault, a 1"370. Il terzo crono è del canadese Lance Stroll, a 1"606 da Bottas. L'olandese Max Verstappen, che a lungo ha avuto il miglior tempo, si è dovuto accontentare della quinta prestazione, con un ritardo di 1"904 da Bottas. La Williams del canadese Nicholas Latifi si è fermata. (ANSA).