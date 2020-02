Vini ad Arte,Romagna Sangiovese e Albana

(ANSA) - RAVENNA, 18 FEB - Sotto la regia del Consorzio Vini di Romagna, gli spazi di Casa Spadoni a Faenza ospiteranno la 15/a edizione di 'Vini ad Arte'. Oltre 50 produttori romagnoli presenteranno le nuove annate di Romagna Sangiovese e Albana: appuntamento domenica 23 febbraio per il pubblico e lunedì 24 per gli operatori.

'Vini ad Arte' porta sulla scena internazionale l'anteprima del Romagna Sangiovese ed è l'appuntamento enologico di riferimento per cogliere l'evoluzione della Romagna attraverso il racconto della qualità, tradizione e innovazione. Anche quest'anno ad anticipare l'evento c'è 'Aspettando Vini ad Arte': fino al 23 febbraio Faenza è palcoscenico dell'iniziativa finalizzata a offrire al pubblico, in un'ampia selezione di ristoranti del territorio, circa 50 menu abbinati a vini Doc romagnoli. 'Vini ad Arte' sarà anche tappa di 'Carta Canta', iniziativa di Enoteca Regionale che punta a riconoscere l'impegno di chi crede nella tipicità del territorio e arricchisce la propria carta dei vini con specialità locali.