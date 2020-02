Lotta: Europei;anche San Marino su podio,Amine argento 86 kg

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Una medaglia anche per San Marino. La Repubblica del Titano ha visto infatti un suo lottatore salire sul podio degli Europei di lotta al PalaPellicone di Ostia Lido.

Si tratta del 23enne del Michigan Myles Nazem Amine, atleta di mamma sammarinese che l'anno scorso fu portabandiera ai Giochi Europei di Minsk. Oggi ha perso per 4-0 la finale europea degli 86 kg contro il russo Artur Naifonov, mettendosi quindi al collo l'argento. Amine si è già qualificato per i Giochi di Tokyo 2020 e ha un fratello, Malik , che gareggia anche lui per San Marino.

(ANSA).