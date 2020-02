Mudhoney, unica data italiana a Bologna

I Mudhoney hanno annunciato nuove date per il 2020 in Europa a sostegno del Ep 'Morning in America', pubblicato a settembre. Il tour autunnale, la prima esibizione oltreoceano della band in quasi due anni, inizierà l'11 settembre a Leuven, in Belgio, e terminerà un mese dopo ad Amsterdam. Unica data italiana, il 9 ottobre al Tpo di Bologna.

'Morning in America' è un Ep di sette canzoni registrate durante le sessioni dell'ultimo album del 2018 'Digital Garbage'.