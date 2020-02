Maserati avvia produzione elettrificata

Come anticipato a settembre, Maserati annuncia i piani di sviluppo e produzione della sua nuova gamma elettrificata. Il programma inizia quest'anno, spiega la Casa del Tridente di Modena, e la prima vettura ad essere prodotta con propulsione ibrida è la nuova Maserati Ghibli. Nel corso del 2021 inizierà invece la produzione delle nuove Maserati GranTurismo e GranCabrio, che saranno le prime vetture del brand ad adottare soluzioni 100% elettriche.

GranTurismo e GranCabrio sono affidate al polo produttivo di Mirafiori con un investimento di 800 milioni di euro.

Modena concentrerà nel suo quartier generale lo sviluppo e la sperimentazione delle vetture in gamma e la produzione della nuova super sportiva, che sarà proprio la prima delle nuove Maserati 'Made in Modena' ad essere svelate nel 2020.