'Ferrara Comics & Games' al via

(ANSA) - FERRARA, 13 FEB - Torna il 15 e 16 febbraio 'Ferrara Comics & Games' a FerraraFiere, appuntamento dedicato a cosplayer, fumetto, games e nerd. Alla 'Gamers Arena' saranno disponibili numerose postazioni di gioco per provare e partecipare a tornei di videogiochi in modalità multiplayer su tutte le piattaforme, mentre 'Retro Games' sarà una vera e propria sala giochi di un tempo, con cabinati, flipper e videogiochi dedicati agli anni '80.

La 'Fiera del fumetto' vedrà una rinnovata area dedicata agli standisti, con molti più espositori di fumetti cartacei, gadget, manga, accessori per cosplay, action-figures, figurine, oggettistica e souvenir.