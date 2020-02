La Junior Tim Cup incontra il Bologna

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Una delegazione di ragazzi dell'Oratorio Don Orione di Bologna, che partecipa alla Junior Tim Cup - il torneo di calcio a 7 riservato agli under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano - ha incontrato il giocatore del Bologna Mattia Bani presso il Centro tecnico rossoblù 'Niccolò Galli'. Bani ha indossato la maglia della Junior Tim Cup con la scritta "Uno di noi", oltre a firmare la maglia e il pallone staffetta che faranno da testimoni tra tutti i campioni della Serie A. L'entusiasmo e la passione dei piccoli calciatori hanno contagiato tutto l'ambiente e il campione rossoblu.

"Quando avevo la stessa età di questi ragazzi desideravo anche io diventare un calciatore, un sogno costruito giorno dopo giorno - ha detto Bani -. Auguro a loro di raggiungere la Serie A TIM come me e soprattutto di divertirsi il più possibile, perché il calcio è lo sport più bello del mondo. Io e i miei compagni lavoriamo sodo ogni giorno, giochiamo ogni partita come se fosse l'ultima e cerchiamo sempre di rendere orgogliosi la società, il nostro allenatore e tutti i nostri tifosi". Sabato prossimo, lo stadio Dall'Ara si aprirà alla Junior Tim Cup nel pre-partita di Bologna-Genoa: le squadre della Parrocchia San Girolamo di Rastignano (Bologna) e dell'Oratorio Santa Teresa del Bambino Gesù di Bologna si sfideranno in un'amichevole.

