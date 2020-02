Coronavirus: Fia, Gp Cina rinviato a data da definire

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Ora e' ufficiale: il Gp di Cina di Formula 1 di Shangai non si correra' il 19 aprile, come previsto. La Fia ha infatti ufficializzato il rinvio della gara, causa coronavirus, accogliendo la richiesta avanzata dalle autorita' cinesi. "Ci auguriamo di poter correre in Cina quanto prima possibile, esprimendo i nostri auguri per il meglio alla popolazione locale in questo momento difficile", sottolinea la nota della Fia, confermando che al momento non e' stata fissata alcuna data alternativa (ANSA).