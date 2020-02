Oltre 40mila biglietti per live Una. Nessuna. Centomila

In soli 3 giorni, sono stati già venduti oltre 40.000 biglietti per il live contro le violenze sulle donne: "Una. Nessuna. Centomila. Il Concerto", in programma il 19 settembre alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo), per raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza.

Sul palco 7 grandi artiste del panorama musicale italiano: Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, ‪Gianna Nannini, ‪Laura Pausini, che si alterneranno con la propria band. E non saranno sole: ognuna di loro inviterà un collega, un uomo, perché per una causa così impellente, il messaggio che partirà dal palco deve essere univoco, tutti insieme, uomini e donne, contro le violenze. I proventi del concerto verranno erogati a strutture selezionate sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità, assicurando la sostenibilità nel tempo delle attività da loro realizzate e fornendo un supporto solido e duraturo alle vittime.