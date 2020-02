Auto nel canale, salvati in quattro

(ANSA) - BOLOGNA, 9 FEB - Tanta paura, un intervento delicato, ma senza conseguenze gravi nella notte a Budrio (Bologna) dove i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 sono dovuti intervenire per un'auto con quattro persone a bordo è finita nel canale Fossano, intorno alle 23.30.

Le squadre hanno lavorato per estrarre le presone dal veicolo con divaricatore e cesoie idrauliche. Vista la profondità del canale, l'auto è stata rimessa in strada sollevandola con l'autogrù. Chiusa la viabilità durante le operazioni di recupero dai i carabinieri di Molinella. Sul posto era presente il 118 con tre ambulanze ed elisoccorso, ma gli occupanti dell'auto non sono in condizioni gravi.