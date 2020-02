Imprese, flessione delle vendite -0,6%

Mentre da un mese sono partiti i saldi invernali, che si spera possano risvegliare i consumi, un segnale di conforto arriva dai dati dell'indagine congiunturale realizzata da Camere di commercio e Unioncamere Emilia-Romagna, relativa al terzo trimestre 2019. Le vendite a prezzi correnti hanno infatti subito una nuova flessione dello 0,6% nel terzo trimestre del 2019, rispetto all'analogo periodo del 2018 per gli esercizi al dettaglio in sede fissa dell'Emilia-Romagna.

Tuttavia, la minore velocità della discesa apre alla prospettiva di un possibile consolidamento. Il dettaglio specializzato non alimentare ha accusato la flessione più ampia delle vendite, -1,1%. Le vendite dello specializzato alimentare sono rimaste sostanzialmente invariate, mentre iper, super e grandi magazzini hanno confermato la tendenza positiva, seppure solo con un lieve aumento: +0,2%.

L'andamento negativo è più contenuto per la piccola distribuzione e più pesante per la media impresa.