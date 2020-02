Modena, trovato cadavere in un cantiere

Il cadavere di un uomo sui 35-40 anni è stato rinvenuto questa mattina da un tecnico in un cantiere di una palazzina, che è fermo da tempo, a Modena, in via Lippi. Il corpo giaceva in fondo a una scala. Secondo le prime indiscrezioni, sembra che l'uomo si fosse ricavato una sorta di giaciglio nell'immobile. Dopo aver ricevuto l'allarme, i carabinieri si sono recati sul posto con i colleghi della scientifica. Accertamenti sono in corso sulla dinamica del decesso, che risalirebbe ad almeno due giorni fa. Secondo le prime ipotesi l'uomo potrebbe essere caduto dalla scala interna. Per determinare le cause della morte, il cadavere si trova ora alla medicina legale di Modena dove sarà svolta l'autopsia.