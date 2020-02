Ubriaco, scambia la strada per una pista

Ubriaco, con un tasso di alcol tre volte sopra il limite, si è messo a guidare come se fosse in gara poi, sebbene fosse al volante di una Panda, ha tentato anche di seminare i Carabinieri. Il breve inseguimento avvenuto ieri sera a Medicina, nel Bolognese, si è concluso con l'arresto di un 46enne italiano, che risponderà di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e guida sotto l'effetto dell'alcol. I militari sono intervenuti in via San Rocco dopo che era stata segnalata una lite tra due automobilisti: uno aveva infatti rimproverato il 46enne per le manovre pericolose che stava compiendo per le strade della cittadina, come se stesse gareggiando. All'arrivo dei Carabinieri l'uomo è risalito sulla propria utilitaria e ha tentato di allontanarsi a forte velocità, ma è stato rapidamente raggiunto. Sceso barcollando dalla panda, ha aggredito verbalmente i militari e colpito con un pugno la 'gazzella' dell'Arma.