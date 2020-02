Quattro cani chiusi in furgone, salvati

Quattro cani che erano chiusi dentro un Fiat Doblò van, senza finestrini posteriori, sono stati tratti in salvo ieri pomeriggio grazie a un intervento di Carabinieri e Vigili del Fuoco. Gli animali, un pastore tedesco e tre meticci di taglia media, hanno abbaiato per diverse ore nel parcheggio del centro commerciale Le Piazze di Castel Maggiore, nel Bolognese, fino a quando alcuni passanti hanno chiamato il 112.

Per liberarli dal cassone del furgone e dalle gabbie in cui erano chiusi sono dovuti intervenire i pompieri. Una volta tirati fuori, assetati ma in buone condizioni di salute, i quattro cani sono stati portati al canile intercomunale di Trebbo di Reno. Il Fiat Doblò era privo di assicurazione e risulta intestato a un uomo che abita a Vergato, al momento irreperibile. In attesa di accertare le responsabilità, il mezzo è stato sequestrato e i Carabinieri hanno proceduto con una denuncia per maltrattamento di animali, contro ignoti.