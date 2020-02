Morto 24enne disperso su Blue Mountains

(ANSA) - BOLOGNA, 2 FEB - "Il cadavere dell'escursionista italiano scomparso è stato individuato oggi sulle Blue Mountains": lo afferma la polizia dello Stato australiano del nuovo Galles del Sud in un comunicato pubblicato sul proprio sito. Il giovane "di 24 anni era scomparso mercoledì scorso", recita il testo, riferendosi a Mattia Fiaschini, senza mai citarlo per nome. Il giovane era originario di Cesenatico dove abitava con la famiglia e si era diplomato al liceo scientifico Enzo Ferrari.

Da circa un anno viveva a Sydney dove lavorava come cameriere e barman. Appassionato di escursionismo Fiaschini era considerato un trekker esperto, con alle spalle anche scalate impegnative e importanti a livello internazionale.

La morte di Fiaschini, ha osservato il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli "è una tragedia che tocca tutta la nostra comunità. L'amministrazione comunale si stringe nel dolore alla madre, al padre e a tutti i familiari di Mattia per questa grande tragedia che ha colto tutti nel profondo".