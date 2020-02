Nasce a Bologna museo per ripercorrere storia del videogioco

(ANSA) - BOLOGNA, 01 FEB - Nasce a Bologna un museo per ripercorrere la storia del videogioco dagli anni '70 ad oggi con centinaia di pezzi tra cui console rare, prototipi, home computer, videogiochi storici e memorabilia: le prime otto generazioni di console e videogiochi sono scandite da pannelli informativi, video, curiosità e vetrine ricche di storia. È il Videogame Art Museum, che aprirà ogni domenica dal 2 febbraio, dalle 16 alle 19, in via Vittoria 28/G accanto al Mast.

Gli utenti potranno provare molti storici titoli nelle postazioni allestite lungo il percorso espositivo. Gli anni '70, '80 e '90 rivivono nelle stanze ricreate nel museo: lo spazio comprende anche una sala con videoproiezioni sulla storia del videogioco e un'area 'free to play' con tanti cabinati arcade in cui provare i videogiochi gratuitamente. "I videogiochi - dice il curatore Nicolò Mulas - non sono più considerati semplici passatempi per bambini, oggi l'industria videoludica muove un giro d'affari di 1,7 miliardi di euro all'anno". (ANSA).