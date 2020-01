A Piacenza concerto violino di Carrara

(ANSA) - PIACENZA, 30 GEN - Il Teatro Municipale di Piacenza ospita il 31 gennaio alle 21 la prima esecuzione assoluta di Luci danzanti nella notte - Concerto per violino e orchestra, una nuova commissione che il compositore Cristian Carrara ha realizzato per Francesca Dego. Proprio la violinista lombarda sarà sul palco della Fondazione piacentina come solista del brano accompagnata dalla Filarmonica Arturo Toscanini diretta da Alvise Casellati. Nato nel 1977 a Pordenone, dove si è diplomato in composizione, Christian Carrara ha voluto dedicare il suo brano alla Giornata della Memoria, "un viaggio tra le tante luci danzanti che hanno rischiarato, e ancor oggi rischiarano, le notti in cui sembra non esserci più speranza". Il suo catalogo contiene prevalentemente musica sinfonica e cameristica, non disdegnando le musiche per il teatro e per la televisione. E' autore, assieme ad Antonella Ruggiero, del brano Canzone fra le guerre presentato a Sanremo 2007.