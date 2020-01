Premio a Susanna Rigacci, la 'voce' di Morricone

(ANSA) - MODENA, 27 GEN - La soprano Susanna Rigacci, che da vent'anni interpreta nei concerti e nelle incisioni la musica di Ennio Morricone, riceverà il 5 marzo a Modena il primo 'Buk Film Festival Award', nella serata inaugurale del primo festival dedicato a cinema e letteratura (in programma fino all'8). Il riconoscimento - spiega il fondatore Francesco Zarzana - le è stato attribuito "per aver mirabilmente congiunto la voce alle note e alle immagini di pellicole che hanno fatto la storia del cinema contemporaneo".

Susanna Rigacci, aggiunge Zarzana, "canta in sei lingue sia in opere barocche che in ruoli di coloratura dell'opera mozartiana, nonché nel belcanto italiano. E si è via via dedicata sempre più di frequente al repertorio contemporaneo, come nel 2011 sul palco di Sanremo, interprete d'eccezione per il brano dei La Crus".

Il festival, diretto dalla filmmaker e produttrice francese Capucine Lemaire, si articolerà in un concorso di lungometraggi, tutti tratti da un libro o adattamento di un'opera letteraria.

