Ruba da auto ma a bordo c'è bambina

Un ladro ha rubato una borsa da un'auto a bordo della quale c'era una bambina di 11 anni che, seduta sul sedile posteriore, stava facendo un disegno mentre aspettava la madre che era andata a prendere il fratello più piccolo a scuola. È accaduto a Imola, nel Bolognese, e sul furto aggravato stanno indagando i Carabinieri.

In base a quanto ricostruito, l'uomo ieri pomeriggio ha preso di mira la vettura parcheggiata davanti a una scuola. Dopo avere mandato in frantumi il vetro dal lato del conducente con una gomitata, il ladro ha afferrato la borsa della madre della bambina, contenente effetti personali e 50 euro in contanti, e si è allontanato. La piccola passeggera, molto spaventata per il rumore del finestrino infranto, è rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo radiomobile della Compagnia di Imola che hanno avviato le indagini.