La divisa da lavoro nelle immagini di 44 artisti

(ANSA) - BOLOGNA, 24 GEN - Un progetto espositivo dedicato alle uniformi da lavoro, che attraverso oltre 600 scatti di grandi fotografi internazionali mostra le molteplici tipologie di abbigliamento indossate dai lavoratori in contesti storici, sociali e professionali diversi. È 'Uniform into the work/Out of the work', nuovo progetto della Fondazione Mast di Bologna curato da Urs Stahel, in programma dal 25 gennaio al 3 maggio.

Nate per distinguere chi le indossa, le uniformi mostrano l'appartenenza a una categoria, un ordinamento o un corpo, senza distinzioni di classe e censo, ma possono evidenziare una separazione dalla collettività. Le parole italiane 'uniforme' e 'divisa' evocano, allo stesso tempo, inclusione ed esclusione.

L'esposizione comprende una mostra collettiva sulle divise da lavoro nelle immagini di 44 fotografi e un'esposizione monografica di Walead Beshty, che raccoglie centinaia di ritratti di addetti ai lavori del mondo dell'arte incontrati dall'artista nel corso della sua carriera. (ANSA).