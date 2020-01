Calcio: Torino, Bonifazi ceduto alla Spal

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - Il Torino ha ceduto il difensore Kevin Bonifazi, 23 anni alla Spal, in prestito con obbligo di riscatto. L'operazione è stata ufficializzata nel pomeriggio dalla società granata che ha anche dato in prestito all'Entella il portiere Zaccagno.

Bonifazi ha già giocato due anni a Ferrara, collezionando 20 presenze in serie B e 27 l'anno scorso in serie A. Al Torino quest'anno 7 presenze complessive: 3 in campionato, 1 in Coppa Italia, 3 nei preliminari di Europa League.

Cresciuto nelle giovanili del Siena, ha giocato anche in Benevento e Casertana. (ANSA).