Mostre: a Bologna prima personale del filmmaker Mika Taanila

(ANSA) - BOLOGNA, 23 GEN - La prima personale in un'istituzione pubblica italiana dell'artista e filmmaker finlandese Mika Taanila è ospitata dal 24 gennaio al 22 marzo nel Padiglione de l'Esprit Nouveau di Bologna. Promossa da Istituzione Bologna Musei, MAMbo-Museo d'Arte Moderna di Bologna e Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio dell'Ambasciata finlandese, la mostra è uno dei Main projects dell'ottava edizione di Art City Bologna, il programma istituzionale di mostre, eventi e iniziative speciali promosso dal Comune in collaborazione con BolognaFiere in occasione di Arte Fiera.

Il progetto espositivo presenta un'ampia selezione di opere multimediali incentrate sulle continue trasformazioni dell'immagine in movimento: due videoinstallazioni, una serie di fotogrammi intitolati 'Black and White Movies', la serie Film Reader, una nuova produzione di collage (Family Films) e tre opere filmiche. Taanila ha esposto in musei e gallerie internazionali e i suoi film sono stati presentati in più di 300 festival cinematografici.(ANSA).