Van Gogh multimediale 'and Friends' a Parma

(ANSA) - PARMA, 21 GEN - Un percorso multimediale porta a Parma un'esposizione dedicata a Vincent Van Gogh e al suo universo creativo, arricchita da dipinti di Renoir, Monet e Degas. È 'Van Gogh Multimedia & Friends', che approda nella Capitale della Cultura 2020 dal 31 gennaio al 26 aprile, a Palazzo Dalla Rosa Prati.

Riprodotti su supporti multimediali ad altissima qualità, ritratti e autoritratti, nature morte e paesaggi del genio olandese prendono vita permettendo al visitatore di vivere un'esperienza avvolgente e sentirsi totalmente immerso in opere che hanno fatto la storia dell'arte.

Il percorso si rivela come un labirinto vivente attraverso i cunicoli di una mente geniale e problematica che conduce in una stanza segreta dedicata ai dipinti degli amici dei quali l'artista si circondò durante la permanenza nella Ville Lumiere.

Provenienti da collezioni private, i capolavori di autori come Monet, Degas e Renoir aiutano a definire un contesto popolato da protagonisti dell'Impressionismo e del post-Impressionismo.

