Mostre: 'Vestimenti', personale di Sissi ad Arte Fiera

(ANSA) - BOLOGNA, 20 GEN - Un'ampia selezione di sculture-abito di Sissi è al centro di 'Vestimenti', tra i main project di Art City Bologna 2020 in occasione di Arte Fiera, in programma dal 21 gennaio al 19 aprile a Palazzo Bentivoglio.

Buona parte della produzione dell'artista bolognese si è concentrata negli anni sulla realizzazione di abiti, talvolta indossabili, fatti dei più diversi materiali, che Sissi ha sempre presentato come vere e proprie sculture, anche in ampie installazioni o performance, come nella sua prima opera 'Daniela ha perso il treno' (1999). Le sculture verranno presentate attraverso un progetto installativo pensato appositamente per lo spazio di Palazzo Bentivoglio; in una performance prevista il 26 gennaio, inoltre, l'artista dialogherà con il pubblico.

Sissi emerge sul finire degli anni Novanta, mentre frequenta l'Accademia di Belle Arti: la sua pratica fin da subito spazia dalle performance alle sculture, dai video alle fotografie, dai disegni ai dipinti. Le tematiche hanno come centro il corpo.

