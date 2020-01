Turismo: da maggio treno giornaliero Monaco-Riviera Romagna

(ANSA) - RIMINI, 17 GEN - Sarà giornaliero, nell'estate 2020, il collegamento ferroviario che dal quinto anno collega Monaco di Baviera a Rimini, con tappe a Bologna e Cesena. È questa la novità 2020 del servizio, garantito dalle ferrovie tedesche e austriache (Deutsche Bahn e OeBB), e sostenuto da Apt Servizi Emilia-Romagna e dalla Destinazione Turistica 'Visit Romagna'.

Il collegamento, rinnovato per il quinto anno, partirà venerdì 29 maggio e terminerà domenica 6 settembre ed è già prenotabile online sul sito delle Ferrovie Tedesche www.bahn.com.

"Nel 2020 - commenta il presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna Davide Cassani - questa scelta di trasporto alternativa all'auto, favorirà la vacanza green, attraverso l'ecosostenibiità del treno unita alla possibilità del trasporto di biciclette. Auspichiamo quindi un coinvolgimento di tutti gli operatori turistici emiliano-romagnoli per valorizzare questa nuova opportunità anche attraverso i loro siti web".

L'anno scorso, dal 30 maggio all'8 settembre, il treno Monaco di Baviera-Rimini, attivo solo nel fine settimana, ha trasportato oltre 13mila passeggeri. I prezzi dei biglietti, a fronte dell'attuale riduzione dell'Iva in Germania, vanno da 37,90 euro dalla Germania e da 27,90 euro dall'Austria, gratis per ragazzi, fino a 14 anni compiuti, se accompagnati da genitore o nonno. (ANSA).