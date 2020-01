In arrivo due giudici a tribunale minori

Due giudici in più sono in arrivo al tribunale per i Minorenni di Bologna. Il ministero della Giustizia ha proposto al Consiglio superiore della magistratura di aumentare di due unità l'organico dell'ufficio giudiziario di via del Pratello. Quando l'assegnazione sarà ratificata, il numero dei giudici in servizio passerà dunque da sei, più il presidente, a otto. Fin dal suo insediamento, nel 2013, il presidente del tribunale minorile bolognese, Giuseppe Spadaro, aveva sottolineato la carenza di organico dell'ufficio, che ha competenza su tutta l'Emilia-Romagna, e che è sottodimensionato rispetto ad altri tribunali in distretti giudiziari di dimensioni simili. E ha chiesto a più riprese un rinforzo, che ora dovrebbe arrivare.