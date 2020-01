Incontro su riapertura punti nascita

(ANSA) - BOLOGNA, 14 GEN - Dopo il via libera arrivato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, giovedì 23 ci sarà un incontro, con la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa per la riapertura dei punti nascita degli ospedali di Porretta (Bologna), Pavullo (Modena), Castelnuovo ne' Monti (Reggio Emilia) e Borgo Val di Taro (Parma).

All'incontro parteciperanno anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l'assessore alla salute Sergio Venturi.

Obiettivo dell'incontro è quello di avviare immediatamente le procedure per riaprire quei punti nascita in applicazione delle disposizioni nazionali contenute nel Patto per la Salute sottoscritto tra Governo e Regioni.