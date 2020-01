Serie A: Parma-Lecce 2-0

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Il Parma ha battuto il Lecce 2-0 nel posticipo della 19/a giornata e chiude il girone di andata con una vittoria ed un ruolino di marcia da capogiro. 28 punti è il bottino conquistato sino ad ora dagli emiliani ed una posizione in classifica che non ha nulla a che vedere con l'obiettivo della stagione, che sarebbe la 'semplice' salvezza. Con il Lecce finisce 2-0, un successo maturato nella seconda parte del match dopo un'ora davvero povera di emozioni. Poi un colpo di testa di Iacoponi ed una conclusione di Cornelius regala non il successo agli emiliani e puniscono il Lecce, pericolosi in pochissime occasioni e con una partita piena zeppa di errori. (ANSA).