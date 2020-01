Neonati Bologna, Leonardo e Alice al top

Sono Leonardo e Alice i nomi più scelti dai genitori per i bimbi nati nel 2019 a Bologna.

Nell'anno appena trascorso sono stati 50 i piccoli chiamati con il nome del genio di Vinci mentre sono state 33 le piccole a ricevere il nome della protagonista dalla fiaba di Lewis Carroll. Al secondo posto tra le bambine Giulia (32) e al terzo Aurora (30) mentre tra i maschietti, la seconda posizione va a Lorenzo (38) e la terza a Edoardo (36).

Quanto ai nomi più diffusi, nel 2019 restano invariati i primi cinque - Andrea (5.188), Marco (4.681), Francesco (4.424), Alessandro (4.161) e Giuseppe (3.695) - mentre tra quelli femminili conferma sul podio per Maria (4.101), Anna (3.748) e Francesca (3.459), seguite da Paola (2.812) ed Elena (2.736). Nella popolazione maschile straniera è in testa Muhammad (235) mentre Maria si conferma al primo posto anche fra le donne straniere (465 cittadine).

Tra i cognomi primo posto per Rossi (1.243), seguito da 915 Venturi e da 799 Fabbri.