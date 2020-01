Fiere: intesa Bologna-Verona per Metef

(ANSA) - BOLOGNA, 09 GEN - Una partnership per portare nel 2021 a Bologna Metef, l'expo internazionale per l'alluminio, la fonderia e le tecnologie dei materiali innovativi in calendario dal 25 al 27 marzo. Veronafiere e BolognaFiere insieme hanno programmato la manifestazione internazionale, nel 2017 acquisita dal polo fieristico veneto e che nell'ultima edizione ha ospitato oltre 400 aziende. La rassegna, in veste rinnovata, si svolgerà in contemporanea con MecSpe, appuntamento di riferimento per l'industria manifatturiera e per la fabbrica intelligente che, il prossimo anno, da Parma si sposterà a Bologna. Un'operazione congiunta per sostenere il comparto metallurgico e anche "per supportare le strategie di business delle imprese" che possono contare, come ha dichiarato il direttore generale di BolognaFiere Antonio Bruzzone, sulla "realizzazione di piattaforme espositive ad altissima specializzazione focalizzate alla diffusione della cultura dell'innovazione".