Centro spaccio in azienda fallita Modena

(ANSA) - MODENA, 9 GEN - All'interno dell'ex showroom di un'azienda fallita nel 2015 - la Termosanitaria Corradini - a Modena, la Polizia di Stato ha scoperto una centrale per il confezionamento della droga e per il rifugio di diverse persone senza fissa dimora. Nel blitz coordinato dalla Questura avvenuto la notte passata, sono finiti in manette, per spaccio, 4 persone, un 41enne ed un 21enne tunisini, un 30enne originario del Marocco ed una ragazza ligure di 29 anni. Sono stati trovati in possesso di hashish e cocaina, 1.300 euro in contanti e alcuni coltelli.

Altre 4 persone sono finite in manette per reati legati alla permanenza sul territorio nazionale. Dentro al capannone, non lontano dal centro storico di Modena, vivevano da mesi più di 10 persone: 14 quelle 'scoperte' sul luogo dalla Polizia. Tra questi anche due minorenni con diversi alias e precedenti penali. Diverse le segnalazioni giunte negli ultimi mesi dai residenti della zona sulla presenza di sconosciuti dentro l'immobile sia di notte che di giorno.