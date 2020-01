Rogo in casa, donna salvata dal vicino

Una donna è finita all'ospedale a causa di un incendio divampato nella sua abitazione questo pomeriggio vicino a Ziano Piacentino, in provincia di Piacenza.

A salvarla, prelevandola di forza dall'appartamento al primo piano che stava bruciando, è stato un vicino di casa che è entrato, nonostante il pericolo del fuoco, arrampicandosi su una scala.

La donna è stata trasportata in ospedale dal 118 ma non è in pericolo di vita, illeso fortunatamente il vicino di casa eroe.

Sul posto diverse squadre di Vigili del Fuoco: ancora al vaglio le cause che hanno dato origine all'incendio.