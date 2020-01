Igor, il 27 maggio l'appello

E' stato fissato per il 27 maggio il processo di appello per Norbert Feher, serbo di 39 anni condannato all'ergastolo per gli omicidi del barista di Budrio Davide Fabbri e del volontario di Portomaggiore Valerio Verri.

L'imputato, difeso dagli avvocati Cesare Pacitti e Gianluca Belluomini, è detenuto in Spagna da dicembre 2017, quando venne arrestato mentre era in fuga e dopo aver ucciso altre tre persone, due agenti della Guardia Civil e un allevatore. Feher, conosciuto anche come Igor 'il russo' Vaclavic, è ancora in attesa di essere giudicato per i delitti spagnoli. In Italia in primo grado era stato processato in videoconferenza, e condannato, col rito abbreviato, dal Gup del tribunale bolognese Alberto Ziroldi. A maggio l'udienza è fissata davanti alla prima sezione della Corte di assise di appello. Dopo i due omicidi commessi tra le province di Bologna e Ferrara, l'1 e l'8 aprile 2017, il serbo fu a lungo ricercato con un'imponente caccia all'uomo.