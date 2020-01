A Bologna 'Figurine forever'

Cinquanta stand con espositori e italiani, ma arriveranno anche da Belgio, Spagna e Stati Uniti a 'Figurine forever', a Bologna l'11 gennaio all'Estragon. Una mostra mercato con esposizioni, giochi, ed un incontro, condotto da Giorgio Comaschi, con l'ex calciatore Beppe Signori. Esposte rarità del collezionista Giovanni Bellini (che possiede quattromila album di calcio) tra cui quello completo della Premier league della Panini del 2003, il più raro perché subito ritirato dal mercato. Ci sarà anche l'area Subbuteo, con i campioni d'Italia dei Bologna Tiger. Si potranno donare figurine e card, che saranno poi vendute dall'associazione, per 'Adotta con la figurina - Stickers Raising for Madagascar', campagna per le adozioni a distanza in Madagascar per il villaggio Tulear. Il collezionista Emiliano Nanni ha annunciato che è stato abbandonato il progetto per il museo della figurina a Chiasso, "stava prendendo un aspetto troppo commerciale - ha detto - contrario alla nostra filosofia".