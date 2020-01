Il 22 confronto Bonaccini-Borgonzoni

(ANSA) - BOLOGNA, 7 GEN - Lucia Borgonzoni e Stefano Bonaccini faranno un confronto faccia a faccia su E' Tv-Bologna.

I due principali candidati alla presidenza della Regione hanno infatti accettato l'invito dell'emittente bolognese. Il confronto andrà in onda mercoledì 22 alle 21, per uno speciale della trasmissione Dedalus che sarà registrato il giorno precedente. L'emittente fa sapere che sarà un dibattito non ingessato, ma nel pieno rispetto dei tempi, uguali per tutti. Non ci sarà pubblico in studio, per evitare l'effetto "applausometro".

Sempre il 22 gennaio, subito dopo il confronto, andrà in onda un'intervista con il candidato presidente del Movimento 5 Stelle Simone Benini. E pure gli altri candidati alla presidenza troveranno spazio negli approfondimenti settimanali a "Dedalus", per rispettare la par condicio.