Salvini: domenica sarò in Romagna

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - "Amici, già questa domenica 5 gennaio sarò in Romagna: Cesenatico, Gambettola, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Faenza, Modigliana, Lugo. Mentre il giorno dell'Epifania riparto da Lugo, vado a Bologna e poi in provincia di Ferrara a Bondeno e Vigarano Mainarda.

Venite a trovarmi. NON SI MOLLA! Meno 23! #26gennaiovotoLega".

Lo scrive su facebook il leader della Lega Matteo Salvini annunciando la sua presenza nella Regione chiamata al voto il 26 gennaio.