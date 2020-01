Comune Forlì, monopattini norma assurda

(ANSA) - FORLI', 3 GEN - All'amministrazione comunale di Forlì non piace la legge sull'utilizzo dei monopattini elettrici. "E' assurdo che un emendamento di poche righe equipari questi dispositivi a delle biciclette". Lo sostiene Daniele Mezzacapo, vicesindaco con delega alla sicurezza. "Potranno circolare sulle piste ciclabili - dice - e qui, di certo, andranno a creare seri problemi di sicurezza ai tradizionali utenti ciclisti. Non è tollerabile che non ci sia l'uso obbligatorio del caschetto protettivo e non sia prevista alcuna polizza assicurativa obbligatoria. Inoltre chi ha già un monopattino dovrà dotarsi di un limitatore di velocità e piazzare le luci, oltre che avere un cicalino. Così dopo una falsa partenza di oltre cinque mesi, con delle sperimentazioni in alcune città, segnata anche da multe salate fino a 6.400 euro, è scattato il via libera a una legge pasticciata e lacunosa che mette in difficoltà anche le forze dell'ordine, perché diventa difficile fare rispettare certe norme".