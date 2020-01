Saldi: Confcommercio E-R, al via sabato

(ANSA) - BOLOGNA, 2 GEN - Al via sabato, in tutta la regione, le vendite di fine stagione. Per i saldi, le famiglie italiane e emiliano-romagnole spenderanno in media 324 euro nell'acquisto di abbigliamento, calzature e accessori. A stimarlo è la Confcommercio secondo cui la spesa media a persona è prevista sui 140 euro. In Italia i saldi interesseranno 15,6 milioni di famiglie per un movimento complessivo di 5,1 miliardi di euro.

"Ci sono ottime aspettative da parte dei commercianti - commenta in una nota della Confcommercio regionale il Presidente di Federazione Moda Italia Emilia-Romagna, Marco Cremonini - che sono pronti ad accogliere nei loro punti vendita i consumatori ed i tanti turisti che in questi giorni stanno visitando la nostra Regione. Nonostante la crescente concorrenza dei colossi on-line - aggiunge - saranno saldi all'insegna dell'ottimismo, perché mentre il commercio on-line non è che un arido 'clic' sulla tastiera, i nostri negozi - chiosa Cremonini - sono prima di tutto luoghi di incontro".