Fiera Canina, a Modena 1.400 esemplari

(ANSA) - BOLOGNA, 2 GEN - Oltre 1.400 cani appartenenti a 180 razze diverse dalle più note a quelle più rare, come il Rhodesian Ridgeback, di origini sudafricane che veniva usato nella caccia al leone. E poi l'esemplare più piccolo del mondo, il Chihuahua e quello più grande, l'Irish Wolfhound che supera gli 80 centimetri al garrese. Saranno loro, domenica, giorno dell'Epifania, i protagonisti del'Esposizione Internazionale Canina in programma alla Fiera di Modena.

Nel corso della kermesse emiliana sarà aggiudicato il titolo di 'The Best in Show', con i quattro-zampe a sfilare davanti a una giuria internazionale e andrà in scena una gara di 'Dog Dance' disciplina riconosciuta dall'Enci-Ente Nazionale della Cinofilia Italiana in cui coppie di 'atleti' formate da cane e conduttore eseguiranno una serie di esercizi cercando di ottenere la migliore sincronia possibile tra i loro movimenti e la musica scelta, dando vita così ad una vera e propria coreografia.