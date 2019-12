Il Parmigiano si allea con Whole Foods

Aiutare i consumatori americani, canadesi e britannici a distinguere il Parmigiano Reggiano da prodotti similari e 'difendersi' anche dai dazi Usa: è l'obiettivo per cui il consorzio della Dop italiana ha stretto un accordo con il colosso della distribuzione a stelle e strisce Whole Foods, catena specializzata in prodotti sani e naturali comprata due anni fa da Amazon.

L'intesa, spiega il consorzio del Parmigiano Reggiano, prevede azioni concrete per spingere le vendite della Dop: eventi, marketing diretto e materiali informativi nei punti vendita di Whole Foods che sono oltre 500 tra Usa, Canada e Regno Unito. Tre Paesi che rientrano nella 'top 5' dei maggiori importatori di Parmigiano Reggiano al mondo: gli Stati Uniti (con 10.439 tonnellate) rappresentano il secondo mercato export dopo la Francia, il Regno Unito (6.940 tonnellate) è il quarto mercato export, il Canada (3.030 tonnellate) è il quinto.